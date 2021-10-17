توتنهام ينتزع فوزا مثيرا من نيوكاسل بالدوري الانكليزي

2021/10/17 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قلب توتنهام هوتسبر تأخره أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، إلى فوز ثمين بنتيجة (3 ـ 2) اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنكجليزي الممتاز لكرة القدم.وعلى ملعب (سانت جيمس بارك)، تقدم أصحاب الأرض أولا وبشكل مبكر بعد دقيقتين فقط من البداية بتوقيع المهاجم كالوم ويلسون.ولكن جاء رد الفريق اللندني قاسيا وبهدفين متتاليين في غضون خمس دقائق، أولا بهدف التعادل في الدقيقة 17 بفضل لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي، ثم بعدها بهدف التقدم عن طريق النجم الهداف هاري كين.وفي الدقيقة 40 توقفت المباراة نحو 10 دقائق بسبب إصابة مشجع بأزمة قلبية، إلا أن الطاقم الطبي للملعب تدخل لإنقاذه.استغل لاعبو توتنهام حالة عدم التركيز في صفوف أصحاب الأرض بعد العودة ليقتلوا المباراة "إكلينيكيا" بهدف ثالث جاء بقدم النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين.حاول أصحاب الأرض العودة في الشوط الثاني، ولكنهم لم يتمكنوا سوى تسجيل هدف تقليص الفارق قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بمساعدة النيران الصديقة عن طريق إيريك داير بالخطأ في مرماه.وكان نيوكاسل قد لعب قبلها بست دقائق منقوصا بعد طرد لاعب وسطه الويلزي جونجو شيلفي بإنذارين.وبهذا الفوز حقق توتنهام فوزه الخامس هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف برايتون ، بينما تكبد نيوكاسل خسارته الثانية على التوالي، الخامسة هذا الموسم، ليظل الفريق بدون تحقيق أي انتصار بعد 8 جولات (5 هزائم و3 تعادلات).وبقى نيوكاسل في منطقة الخطر (المركز الـ19 قبل الأخير) برصيد 3 نقاط فقط./انتهى9

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