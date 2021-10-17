غدا .. اعلان كتلة للمستقلين الفائزين بالانتخابات في النجف

2021/10/17 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلن مرشحو النجف المستقلون الفائزون في الانتخابات البرلمانية عن التوجه رسميا لتشكيل كتلة مستقلة سيتم الاعلان عنها غدا .واوضحوا :" ان الكتلة المستقلة ستضم نخبة من الفائزين المستقلين في الانتخابات الاخيرة من مختلف المحافظات العراقية ، وسيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي في النجف يوم غد الاثنين" ./ انتهى

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