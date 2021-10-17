2021/10/17 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن ركوب الخيل قد يكون أكثر خطرا من ركوب الدراجة أو حتى ممارسة التزلج على الجليد أو كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف مدى خطورة رياضة ركوب الخيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف مدى خطورة رياضة ركوب الخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).