2021/10/17 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي التصعيد وتعقيد الأوضاع في العراق.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر ان الوضع في العراق لا يحتمل مزيداً من التصعيد أو التعقيد، ولغة المنتصر لن تكون مفهومة في هذه الأجواء.

الحوار الوطني ضرورة لابد منها، فمصلحة البلد فوق كل شيء والوطن أكبر من الفوز او الخسارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: الوضع في العراق لا يحتمل مزيداً من التصعيد أو التعقيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: الوضع في العراق لا يحتمل مزيداً من التصعيد أو التعقيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).