نقابة المحامين تقرر إعفاء أعضائها المراقبين للانتخابات من رسوم التجديد

2021/10/17 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاحد، إعفاء المحامين المشتركين بالمراقبة على العملية الإنتخابية لأعضاء مجلس النواب العراقي، من رسوم التجديد و لسنة واحدة .وقال بيان للنقابة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر اعفاء المحامين ممن شاركوا بالعملية الانتخابية كمراقبين والذي قام بتقديم تقرير عن سير العملية الإنتخابية إلى منسق …

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