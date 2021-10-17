أبو علي العسكري يحدد 4 نقاط لتجاوز ملف انتخابات العراق

2021/10/17 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد ابو علي العسكري، اليوم الاحد، اربع نقاط منها محاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتجاوز ملف الانتخابات.وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هذا نصها:

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