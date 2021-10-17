2021/10/17 | 23:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت منظمة “جماعة المساعدة المسيحية” الأمريكية، اليوم الأحد، اختطاف 17 شخصا ينتمون إليها، بينهم 16 أمريكيا وكندي واحد، في هايتي.وأوضحت المنظمة أن مجموعة تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختطاف 16 أمريكيا في هايتي المركز الخبري الوطني.

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