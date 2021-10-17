اختطاف 15 أمريكيا في هايتي

2021/10/17 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت منظمة كهنة العون المسيحي الأمريكية، اليوم الأحد، اختطاف 17 شخصا ينتمون إليها، بينهم 16 أمريكيا و كندي واحد، في هايتي.وأوضحت المنظمة أن مجموعة تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال اختطفت خلال زيارة إلى دار أيتام أمس السبت.وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمنيين في هايتي أن أفراد عصابات خطفوا 17 شخصا، بينهم مبشرون مسيحيون وأفراد عائلاتهم، في العاصمة بورت-أو-برينس.وأشار التقرير إلى أن المجموعة اختطفت من حافلة كانت متوجهة إلى المطار لتوصيل بعض أعضاء المجموعة قبل مواصلة الرحلة لمكان آخر في هايتي.

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