2021/10/17 | 23:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب ٤٠ طن من سبائك النحاس مغطاة بمادة التبن بالانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/17 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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