ليلى الأطرش تطوي صفحتها الأخيرة.. رحيل الروائية الأردنية الفلسطينية عن عمر يناهز 73 عامًا

2021/10/17 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت الروائية والإعلامية الأردنية الفلسطينية، ليلى الأطرش، عن عمر يناهز 73 عامًا، في العاصمة الأردنية عمّان، صباح الأحد، لتطوي مسيرة إبداعية طويلة بين عالم الرواية والسرد النسوي والتقديم الثقافي البرامجي المعرفي.

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