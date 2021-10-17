العكيلي: بعد اعلان النتائج فتحت الطعون الى 3 ايام وهذا تخبط وخرق قانوني بالتمديد

2021/10/17 | 23:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث بالشأن السياسي، محسن العكيلي، اليوم الاحد، بعد اعلان النتائج فتحت الطعون الى 3 ايام وهذا تخبط وخرق قانوني بالتمديد، مبينا الصحيح انه بعد اعلان النتائج الاولية كاملة يتوجه المعترض للطعن بها.وقال العكيلي لبرنامج “حصاد الايام”، ان “المفوضية باعلانها النتائج الاولية خرقت المادة 38 من القانون، والمادة 38 الزمت المفوضية باعلان النتائج […]

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