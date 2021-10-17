سياسي عراقي يطرح 'حلا' لأزمة نتائج الانتخابات

2021/10/17 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد السياسي العراقي، عزت الشابندر، الاحد، على ضرورة إيجاد صيغة يتوافق عليها الجميع ويكون الشعب فيها الفائز الاول "لحل" أزمة نتائج الانتخابات.

وكتب الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم (17 تشرين الاول 2021): "لن يسمح الشرفاء بغرق العراق في أزمة نتائج الانتخابات" .

وأضاف، "لابد من التعاون على إيجاد صيغة يتوافق عليها الجميع ويكون الشعب فيها الفائز الاول" .

وأوضح الشابندر، انه "لايوجد طرف خاسر في سباق يكون الشعب فيه الفائز الاول".

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