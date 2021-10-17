وزارة الزراعة تقر الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 50% من خطة الموسم السابق

2021/10/17 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ترأس وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا لاقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2021 - 2020.وجرى خلال الاجتماع إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) بواقع 50%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.وأكد الخفاجي اهمية منظومات الري كونها تسهم في الاستخدام الأمثل للمياه ، مبيناً المنجزات التي تحققت للقطاع الزراعي وتحقيق الإكتفاء الذاتي للسلة الغذائية، موضحاَ بأن الهدف الأساسي للوزارة هو توفير الخدمات للفلاحين والمزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم.من جهته، بين وزير الموارد المائية ان هدف وزارته هو العمل على تقديم الحصص المائية بما ينسجم والاطلاقات المتوفرة وان الاجتماعات والتفاهمات قائمة مع وزارة الزراعة لتوفير المياه للأراضي الزراعية.وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع التي تسهم في توفير الحصص المائية لضمان نجاح الخطة الزراعية الشتوية، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه توفير المياه من اجل تقدم وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، فضلا عن دعم وتوفير المنتجات الزراعية المختلفة للمستهلك./انتهى8

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