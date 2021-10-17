2021/10/17 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي حاول دخول تلعفر غربي نينوى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات انه :" بمتابعة مستمرة ومعلومات دقيقة وتعاون امني مشترك تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ بالاشتراك مع قوة برية ، من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة الشهيد المقدم الركن حيدر اثناء محاولته دخول قضاء تلعفر غربي نينوى ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي حاول دخول تلعفر في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي حاول دخول تلعفر في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).