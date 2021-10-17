السعودية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

2021/10/17 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، رعاياها من السفر إلى لبنان، مطالبة المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات.

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