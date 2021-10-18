برشلونة ينتفض بثلاثية امام فالنسيا

2021/10/18 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة فالنسيا، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.سجل لبرشلونة، أنسو فاتي في الدقيقة 13، وممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 85، بينما سجل خوسيه جايا لفالنسيا في الدقيقة 5.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع./انتهى9

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