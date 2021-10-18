الكتلة الصدرية تعلن ببيان رسمي تقبلها نتائج الانتخابات المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات

2021/10/18 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت الكتلة الصدرية تقبلها نتائج الانتخابات المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات .وجاء في نص بيان للكتلة قرأه المتحدث باسمها حيدر الحداد :"بعد ان اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الانتخابية للكتل والاحزاب والشخصيات المشاركة في انتخابات العاشر من تشرين الاول ۲۰۲۱ فأننا في الكتلة الصدرية نعلن تقبلنا لهذه النتائج بروح المسؤولية ".واضاف البيان :" باعتبارنا الكتلة الأكبر الفائزة بحسب قانون المفوضية ، نود ان نوضح عدة نقاط ، منها ان هذا الفوز الكبير جاء برعاية واشراف من سماحة السيد القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) وتوجيهاته السديدة وجهود الجماهير العراقية عموما وابناء التيار الصدري المجاهد خصوصا التي صوتت للكتلة الصدرية ".وتابع :" لذلك نعلن اننا سنكون تحت طاعة قيادته ولن ندخر جهدا من اجل نجاح مشروعه الاصلاحي وسنعمل بكل جهد على رعاية حقوق هذا الشعب والدفاع عن مصالحه العليا وسنكون عونا لكل العراقيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم لايماننا المطلق بضرورة الحفاظ على وحدة هذا الشعب وتماسكه ودعم مواقفه الوطنية الواعية ، كما اننا سنتخذ كل الخطوات والاجراءات الدستورية والقانونية والسياسية لحماية استقلال العراق وسيادته وكرامة شعبه من اجل ان يعم الامن والامان والسلام ربوع عراقنا الحبيب "./انتهى

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