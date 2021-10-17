الخطة الأميركية لمواجهة تحالف

2021/10/18 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني تكليف الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزيريّ الخارجية والخزانة لفيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية، بزيارة بيروت على رأس وفد مشترك من وزارتيّ الخارجية والخزانة الأميركيتيّن؟

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