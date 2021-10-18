مشاجرتان بسبب خلافات.. إصابة 3 أشخاص واعتقال 12 آخرين في ذي قار 

2021/10/18 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

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ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بمشاجرات داخل مطعميّ كباب، فيما أُعتقل 12 شخصًا من ذويهم.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (17 تشرين الأول 2021)، أن "مشاجرة حدثت بين صاحب مطعم كباب وزبون بسبب اختلاف حول الحساب في الناصرية، مما أدى إلى إصابة صاحب المطعم بطلق ناري تم نقله على إثرها إلى المستشفى التركي".

وأضاف المصدر، أن "مشاجرة مماثلة حصلت في سوق الشيوخ بين صاحب مطعم كباب وشخص لديه خلافات سابقة معه واستخدمت فيها السكاكين، مما أدى إلى إصابة طرفي المشاجرة بطعنات، وتم نقلهم إلى مستشفى سوق الشيوخ".

وتابع، ان "المستشفى شهد مشاجرة جماعية بي ذوي المصابين، وتدخلت الشرطة لفضها، وتم اعتقال 12 شخصًا من الطرفين".

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