برشلونة يهزم فالنسيا بثلاثية في الليغا

2021/10/18 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة فالنسيا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.وسجل الأهداف لبرشلونة، أنسو فاتي في الدقيقة 13، وممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 85، بينما سجل خوسيه جايا لفالنسيا في الدقيقة 5.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع.

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