2021/10/18 | 00:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتلة الصدرية تجتمع وتتعهد: "آن الأوان لرفع الحيف عن الصدريين والشعب عموماً.. مهامنا جسيمة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/18 | 00:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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