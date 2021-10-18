2021/10/18 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -قابلته لأول مرة في احتفال تسليم شهادات خريجى الماجستير في التصميم الصناعى في احدى جامعات لندن.



وقد أدهشتني مقدرته على الحديث المثير عن موضوعات الادب والفن والموسيقى وعلم الاجتماع.



واخبرني انه يحب الخروج الى الأماكن العامة خاصة اثناء الاحتفالات والمهرجانات وانه كذلك يتبادل الزيارات مع زملاءه واصدقاءه.



واللافت انه كان معجبا بالتعدد الثقافي في المملكة المتحدة رغم مدة اقامته القصيرة آنذاك.



وقد اص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطعون - محمد مهاجر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطعون - محمد مهاجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).