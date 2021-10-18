الكتلة الصدرية تعقد أول اجتماعاتها هذه التفاصيل

2021/10/18 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت الكتلة الصدرية، اليوم الاثنين، اجتماعها الاول في بغداد.

وذكر بيان للكتلة، تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخيرة "عقدت اجتماعا موسعاً بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي لمناقشة العملية السياسية في البلاد".وقال رئيس الهيئة، بحسب البيان، إن "على الكتلة النيابية الصدرية مهام جسيمة في المرحلة المقبلة".من جانبه، اوضح رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، أن "الكتلة الصدرية تحمل كل تأريخ آل الصدر الكرام واسم سلطان المراجع السيد الشهيد ( محمد الصدر قدس سره ) فعليها ان تكون على قدر هذا الاسم".واضاف العذاري: "لقد آن الأوان لرفع الحيف عن ابناء التيار الصدري والشعب العراقي عموماً بوجود ممثليهم تحت قبة البرلمان". وأشار إلى، أن "الكتلة الصدرية جزء اساس من مشروع الاصلاح الذي اطلقه السيد القائد مقتدى الصدر ( نصره الله ) ويجب ان تكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها". وبحسب البيان، "تعهدت الكتلة الصدرية النيابية للشعب العراقي وللصدر ان يكونوا عند حسن الظن بهم وسيكون عملهم داخل قبة البرلمان يليق بالعنوان الذي يحملونه".

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