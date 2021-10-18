الإصلاح الدستوري.. أول مباحثات بين النظام السوري والمعارضة

2021/10/18 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيسا وفدي النظام السوري والمعارضة في إطار المفاوضات حول الدستور، الأحد، في جنيف برعاية موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

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