(صور) أول اجتماع للكتلة الصدرية: اختيار رئيس.. وتعهدات

2021/10/18 | 00:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

عقدت الكتلة الصدرية النيابية، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي لـ "مناقشة العملية السياسية في البلاد".

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وقال نصار الربيعي، وفق بيان للكتلة تلقى "ناس"، نسخة منه، إنّ "على الكتلة النيابية الصدرية مهام جسيمة في المرحلة المقبلة".

من جانبه أوضح رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، أنّ "الكتلة الصدرية تحمل كل تاريخ آل الصدر واسم سلطان المراجع (محمد الصدر)، فعليها أن تكون على قدر هذا الاسم".

وأضاف العذاري، "لقد آن الآوان لرفع الحيف عن أبناء التيار الصدري والشعب العراقي عموماً بوجود ممثليهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن "الكتلة الصدرية جزء أساس من مشروع الإصلاح الذي اطلقه مقتدى الصدر، ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها".

وذكر البيان، أنّ "الكتلة الصدرية النيابية عاهدت الشعب العراقي ومقتدى الصدر أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يكون عملهم داخل قبة البرلمان لائقاً بالعنوان الذي يحملونه".

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