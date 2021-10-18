خبير أمني: موظفو المفوضية لا يغادرون منازلهم خوفًا من التصفية

2021/10/18 | 00:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال الخبير الأمني، أحمد الشريفي، إن موظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يستطيعون الخروج من منازلهم خشيةً من التصفية.

بمجرد إعلان النتائج الاولية للانتخابات والكتل الفائزة اندلع نزاع وتبادل التهديدات والاتهامات بالتزوير والتلاعب خاصة من قبل "الفصائل المسلحة"

وذكر الشريفي في حديث لبرنامج "المحايد" الذي يعرض على القناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "اتصالات تلقيتها من قبل موظفين صغار في العمر يختبأون في بيوتهم خوفًا من التصفية".

اقرأ/ي أيضًا: ناشطون يسخرون من تظاهرات الأحزاب الخاسرة: "#نازل_آخذ_كرسي"

ولفت إلى أن "الأحزاب الخاسرة تعبأ الشارع باتجاه قضية خطرة والقطعات العسكرية في إنذار مشدد"، مبينًا أن "التظاهر من قبل الأحزاب الخاسرة لا يجوز قانونيًا قبل المصادقة على النتائج"، مشيرًا إلى أن "الخاسرين القوا بإسقاطات فشلهم السياسي على المفوضية".

من جهته، أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل محسن، كلام الشريفي، قائلًا إن "الشارع غير مطمئن والموظفين الذين أداروا العملية الانتخابية لديهم قلق رغم الإشادة العالية بما قدموه".

وبمجرد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، اندلع نزاع وتبادل التهديدات والاتهامات بالتزوير والتلاعب وخاصة من قبل "الفصائل الشيعية المسلحة" التي تراجعت مقاعدها بشكل كبير وأعلنت رفضها الكامل لنتائج الانتخابات.

وتداولت المواقع الثانوية للأحزاب والفصائل المسلحة، مقاطع مصورة تُظهر قطع الشوارع بالإطارات المحترقة ما تسبّب بزحامات وشلل في حركة السير، كما تداولت احتكاكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وجاء ذلك على خلفية بيان لما يسمى بـ"هيئة المقاومة العراقية" أعلنت من خلاله أحقية "الخروج احتجاجًا على كل من ظلمهم ورفض الإذعان إلى مطالبهم وصادر حقهم".

وأعلنت المفوضية يوم أمس، اكتمال عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في وقت سابق الشهر الجاري، ويأتي اكتمال العد اليدوي، في وقت يشهد الشارع العراقي حالة قلق من انزلاق الأمور نحو الصدام، مع تبادل الاتهامات بين القوائم المتنافسة، وتشكيك "فصائل مسلحة" في نزاهة العملية الانتخابية بعد أن جاءت النتائج على عكس توقعاتها.

وانتشرت وحدات من الجيش العراقي والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب في بغداد ومدن عدة، أبرزها النجف وكربلاء وبابل، تحسبًا لردود فعل غاضبة على نتائج الانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا:

مقتدى الصدر يأخذ خطوة إلى الوراء أمام تهديدات الفصائل المسلحة

الصدر يحذر من "الاقتتال والصدام" ويحدد شكل الحكومة المنشودة

مصدر الفيديو: 1u9-p-wAuyM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني: موظفو المفوضية لا يغادرون منازلهم خوفًا من التصفية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني: موظفو المفوضية لا يغادرون منازلهم خوفًا من التصفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).