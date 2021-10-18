2021/10/18 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد الثقافة بصورة عامة هى مجموعة من القيم والممارسات والأشكال الاجتماعية التى تعارف عليها المجتمع ويتشارك فيها الأشخاص سواءً للمجتمع ككل أو لفئة معينة عرقية أو دينية أو اجتماعية معتمدة على تطورات الزمان والمكان ، وبالتالى فالثقافة تتضمن ممارسات دينية واجتماعية وعادات وتقاليد وحتى الطهى والملابس "والموضة" وشكل ومحتوى المنزل وكل ما يمكن أن يعتمد على المجتمع فى تقبله حسب الزمان والمكان ، بل يمكن أن يمتد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الملابس ثقافة ؟ - مجدى عبد الحميد السيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الملابس ثقافة ؟ - مجدى عبد الحميد السيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).