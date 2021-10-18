2021/10/18 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام محلية أن جزءا من مدرج في ملعب لكرة القدم انهار، الأحد، في هولندا بعد لقاء في الدوري المحلي بين إن إي سي نيميغن وفيتيس أرنهم (صفر-1) دون التسبب في إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. انهيار "صادم" لمدرج ملعب في هولندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. انهيار "صادم" لمدرج ملعب في هولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).