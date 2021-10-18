2021/10/18 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) من خطر تفاقم الوضع مع المهاجرين غير الشرعيين على حدود بيلاروس مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، نينا غريغوري، في مقابلة نشرت اليوم الأحد في أحد وسائل الإعلام الألمانية: "الوضع في البلدان الواقعة على الحدود مع بيلاروس خطير للغاية.



وبالتأكيد لا يمكن حله في المستقبل القريب".

وأشارت غريغوري إلى أن لاتفيا وليتوانيا أكثر الدول التي عانت من أزمة المهاجرين.

وتابعت غريغوري قائلة: "مثال واحد فقط: ليتوانيا تسجل عادة 500 طلب لجوء في السنة.



الآن سجلت السلطات أكثر من 2.5 ألف طلب من لاجئين وصلوا من بيلاروس، منذ أن بدأ تدفق المهاجرين في أوائل الصيف".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الشرطة الفدرالية الألمانية تسجل أيضا على الحدود البولندية زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.



فمنذ بداية أغسطس، وصل أكثر من 4.3 ألف مهاجر غير شرعي من دول مثل العراق وسوريا وإيران عبر أراضي بيلاروس وبولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عراقيون.. 4.3 ألف مهاجر غير شرعي بأوروبا ومكتب اللجوء الأوروبي يحذر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عراقيون.. 4.3 ألف مهاجر غير شرعي بأوروبا ومكتب اللجوء الأوروبي يحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).