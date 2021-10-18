2021/10/18 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه وبخ ضابطا تبين أنه استخدم القوة المفرطة ضد متظاهرين في الضفة الغربية، ودفع أحد نشطاء السلام الإسرائيليين (65 عاما) أرضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توبيخ ضابط إسرائيلي استخدم القوة ضد محتجين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توبيخ ضابط إسرائيلي استخدم القوة ضد محتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).