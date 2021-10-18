2021/10/18 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل شخص في إطلاق نار في وقت مبكر من يوم الأحد في جامعة غرامبلنغ التابعة لولاية لويزيانا الأميركية بعد أيام فقط من مقتل شخص في حادث مماثل في الحرم الجامعي ذاته، وفقا لما نقلته شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية خلال أسبوع.. جامعة أميركية تشهد إطلاق نار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية خلال أسبوع.. جامعة أميركية تشهد إطلاق نار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).