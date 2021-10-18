مفوضية الانتخابات: لن يكون هناك عد وفرز يدوي لنتائج الاقتراع

2021/10/18 | 02:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حددت مفوضية الانتخابات، 20 يومًا للنظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات، فيما أكّدت أنّ العد والفرز اليدوي للنتائج بمجملها "لن يجري".

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن في تصريح، إنّ "استقبال الطعون سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول/أكتوبر".

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وأضاف جميل، أنّ "استقبال الطعون سيستمر لثلاثة أيام ثم ينظر بها من قبل مجلس المفوضين لمدة 7 أيام، ثم ينظر بها من قبل الهيئة القضائية لمدة 10 أيام"، مبينًا أنّ "الإعلان عن نتائج الطعون سيجري بعد ذلك، ومن ثم إعلان أسماء النواب الفائزين، بعد الانتهاء كليًا من النظر بالطعون والمصادقة على النتائج قبل رفعها للمحكمة الاتحادية".

كما أشار، إلى أنّ "قرارات الهيئة القضائية ملزمة للمفوضية وفي حال قررت بموجب طعن فتح صناديق والتحقيق بها، فالمفوضية ملزمة بإعادة فرز أصوات المحطات أو الدائرة المشمولة بالشكوى فقط".

وبيّن، أنّ "الطعن بنتيجة مرشح معين بدائرة انتخابية محددة يعالج ضمن الدائرة فقط وليس كما حدث في الانتخابات السابقة، أي لن يكون هناك إعادة العد والفرز لكل الأصوات".

وأكد جميل، أنّ "المراقبة الدولية ستستمر إلى حين المصادقة على النتائج"، مشيرًا إلى أنّ "الطعون المقدمة الآن بعضها يخص قضايا عن النتائج كدعاية أو خرق انتخابي، وهي قضايا فنية وإجرائية ولا ترقى لمرتبة الخطوط الحمراء".

وتواجه مفوضية الانتخابات تهديدات متصاعدة من الفصائل المسلحة، أحد أكبر الخاسرين في الانتخابات البرلمانية، بلغت حد الوعيد بالمواجهة المسلحة.

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