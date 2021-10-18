إسبانيا: لا نهاية وشيكة لثوران البركان بجزيرة لا بالما

2021/10/18 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحذرت إسبانيا من استمرار ثوران البركان في جزيرة لا بالما.وقال رئيس جزر الكناري الإسبانية أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية ، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.وأشار إلى توقعات العلماء: "ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع".وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم الأحد، شدة أقواها 4.3 درجة.ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر.وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.وقالت شركة "أينا" التي تشغل مطار لا بالما إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة اليوم الأحد، وعددها 38 رحلة، ألغيت بسبب الرماد المنبعث من البركان، لكن المطار ما زال مفتوحا.

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