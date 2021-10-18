فيسبوك تعلن بدء خطتها لخلق

2021/10/18 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فيسبوك"، الإثنين، توفير 10 آلاف فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي للعمل على تأسيس مشروع باسم "ميتافيرز" (metaverse)، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

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