بسبب جهود الإخلاء من أفغانستان.. شكر أميركي لقطر

2021/10/18 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الأحد، أن مكالمة هاتفية جمعت الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الوضع في أفغانستان.

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