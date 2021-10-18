قرار يخص البيتكوين يدفع بمظاهرات معارضة في السلفادور

2021/10/18 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف في شوارع سان سلفادور، الأحد، احتجاجا على سياسات الرئيس نجيب أبو كيلة، خصوصا ضد قراره جعل البيتكوين العملة الرسمية الثانية للبلاد.

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