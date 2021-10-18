فيديو.. عملية إنقاذ مذهلة بعد سقوط طفل في بئر بالعراق

2021/10/18 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرق الدفاع المدنية في مدينة الموصل العراقية، النجاح في إنقاذ طفل بعمر عام ونصف بعد سقوطه في بئر "بعمق 50 متر وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط".

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