2021/10/18 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعكس اسم "جاك دانييلز" أبرز العلامات التجارية العالمية للويسكي، لكن ما لا يعرفه إلا قلة، أن المشروب الكحولي تم ابتكاره على يدي ناثان "نيرست" غرين، رجل عاش في ظل العبودية وأشرف على تدريب دانيل، مؤسس الشركة.

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