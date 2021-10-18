آخر يهودي في أفغانستان يصل تركيا في طريقه إلى إسرائيل

2021/10/18 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل زبولون​​​​​​​ سيمانتوف، الذي يعرف بأنه آخر يهودي يعيش في أفغانستان إلى تركيا، قادما جوا من إسلام أباد، على أن يتجه بعدها إلى إسرائيل عند إتمام إجراءات طلاقه من زوجته.

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