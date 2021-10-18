لا تستطيع دخولها.. ما سر وقوف كنيسة وحدها بين جبال إيران؟

2021/10/18 | 07:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ما تتواجد الكنائس في مواقع يسهل الوصول إليها من قبل زوارها، لكن "دزار دزار" تبقى مختلفة عن غيرها.وبين جبال إيران وطبيعتها التي لطالما جذبت الأنظار، تقف كنيسة "دزار دزار" وحيدة في شمال غرب البلاد.

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