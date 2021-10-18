بعد خروج قطار عن مساره.. شبكة

2021/10/18 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت هيئة النقل بمنطقة واشنطن العاصمة بعدم استخدام ما يقرب من 60 في المئة من أسطول السكك الحديدية، الإثنين، بعد أن وجد تحقيق بشأن السلامة عيوبا مشابهة لمشكلة أدت إلى خروج قطار عن مساره الأسبوع الماضي.

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