قمة تركية افريقية بانقرة خلال شهر كانون الاول المقبل

2021/10/18 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن قمة تركية افريقية في السابع عشر من شهر كانون الاول المقبل .وقال اوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الليلة الماضية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي : في اطار تعزيز التعاون بين تركيا والدول الافريقية جرى الاتفاق على عقد قمة مشتركة بالعاصمة التركية انقرة في السابع عشر من كانون الاول المقبل وهي الثالثة التي تعقد ضمن هذا الاطار الذي دأبت تركيا في توجهها لترسيخ مبدأ التعاون المشترك .وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد بدأ يوم امس الاحد جولة افريقية تشمل ثلاث دول بدأها بانغولا حيث حطت طائرته التي تقل ايضا وحسب بيان الرئاسة التركية وزراء، الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون بمدينة لواندا عاصمة أنغولا .ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي مع نظيره الأنغولي جواو لورنسو، سبل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار.في حين أن أردوغان سيعقد في المحطة الثانية للجولة لقاءً مع نظيره النيجيري محمد بخاري، إلى جانب مشاركته في اجتماع منتدى الأعمال التركي النيجيري.وذكرت الرئاسة التركية في بيانها أنه سيتم توقيع 3 اتفاقيات في مجالات مختلفة خلال الزيارة لنيجيريا التي ستشهد أيضًا مباحثات حول مكافحة تنظيم “غولن” في البلد الإفريقي.أما في توغو فسيلتقي أردوغان بنظيره فور اسوزيمنا جناسينجبي، ليناقشا سبل تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 150 مليون دولار، نهاية العام الماضي ./انتهى

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