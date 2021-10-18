2021/10/18 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الطيونة يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه “لا مساواة بين اللبنانيين بوجود فريق يحمل السلاح”.وفي تصريح لقناة “الجديد”، قالت إليسا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليسا معلّقة على أحداث الطيونة: عم يربحونا جميلة إنو معهم سلاح المركز الخبري الوطني.

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