انخفاض في الحرارة وأجواء شبه شتوية.. أربع محافظات على موعد مع أمطار عشوائية غداً

2021/10/18 | 08:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم، وتأثر بعض مناطق البلاد بفرص أمطار عشوائية.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (18 تشرين الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بغطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع، وتحديداً مناطق وسط البلاد، وفي وقت لاحق تتقدم السحب باتجاه مناطق الجنوب قادمة من القارة الأفريقية، أغلبها سحب عابرة غير ممطرة، ومتوقع من اليوم أن تتركز السحب في مناطق الشمال وبعض المناطق المتفرقة من البلاد، لتسبب طقساً غائماً بشكل جزئي، ومع ساعات مساء اليوم متوقع فرص أمطار خفيفة في مناطق عشوائية من شمال البلاد، وتتحسن الفرص خلال يوم غد، لتشمل أجزاء من دهوك وأربيل والموصل والسليمانية، وهي فرص أمطار خفيفة متفرقة ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى".

وأضاف، "اما الرياح، فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في كافة المناطق".

وعن درجات الحرارة بين الأسدي، "ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً خلال اليوم في كافة مناطق البلاد، بفارق ثلاث إلى خمس درجات، ويزداد الانخفاض بشكل واضح نهاية الأسبوع الحالي، وأجواء شبه شتوية تعيشها البلاد".

الخرائط المرفقة توضح درجات الحرارة نهار اليوم، وتوقعات فرص الأمطار حتى صباح الأربعاء، بحسب الأسدي:

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