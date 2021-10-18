ارتفاع جديد لأسعار النفط في الاسواق العالمية

2021/10/18 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة، الاثنين، إن "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود.

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