2021/10/18 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ سنوات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ سنوات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).