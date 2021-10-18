"سلاح وانعدام تجانس".. أسباب أدت تراجع "الفتح" بالانتخابات العراقية

2021/10/18 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه التحالف الممثل للحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران، نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات التشريعية مع فقدانه ثلث عدد نوابه، ما يؤشر الى تخلّي ناخبيه عنه بسبب رفضهم لسلطة السلاح ومطالبتهم بتعافٍ اقتصادي سريع بحسب تقرير أعدته "فرانس برس".

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