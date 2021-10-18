النفط العالمي يسجل طفرة غير مسبوقة بالأسعار منذ سنوات

2021/10/18 | 08:53 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الاثنين، مع استمرار الطلب في التعافي من وباء كوفيد -19، مدعوما بارتفاع أسعار الغاز والفحم الباهظة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1٪ إلى 85.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 83.49 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وقد ارتفع كلا العقدين بنسبة 3٪ على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال محللون من بنك ANZ في مذكرة يوم الاثنين، إن "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في تعافي استهلاك الوقود".

وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع.

ومع ذلك، قد يزداد الإمداد أيضًا من الولايات المتحدة، حيث أضافت شركات الطاقة الأسبوع الماضي حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع السادس على التوالي حيث دفع ارتفاع أسعار النفط الخام عمال الحفر إلى العودة إلى منصة الآبار.

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