اخماد حريق في الكافتريا الخارجية لمستشفى الصدر في النجف

2021/10/18 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في كافتيريا مدينة الصدر الطبية في النجف .واوضح اعلام دائرة الصحة :" ان الحريق اندلع في غرفة تابعة لكافتريا المستشفى وان بناية المستشفى بعيدة عنه ، وتم اخماده دون وقوع اي اصابات "./انتهى

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