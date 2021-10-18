الكتلة الصدرية النيابية تعقد اجتماعها الاول في بغداد

2021/10/18 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عقدت الكتلة الصدرية النيابية مساء امس اجتماعا موسعاً بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي لمناقشة العملية السياسية في البلاد.وقال رئيس الهيئة بحسب بيان للكتلة :" على الكتلة النيابية الصدرية مهام جسيمة في المرحلة المقبلة".من جانبه اوضح رئيس الكتلة حسن العذاري :" ان الكتلة الصدرية تحمل كل تاريخ آل الصدر الكرام واسم سلطان المراجع السيد الشهيد ( محمد الصدر ) فعليها ان تكون على قدر هذا الاسم "./ انتهى9

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